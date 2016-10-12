Виталий Мутко: "Здоровый журналист лучше работает!"

Министр спорта России Виталий Мутко во время пресс-конференции на форуме "Россия - спортивная держава" во Владимирской области призвал журналистов заниматься спортом, передает спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ.

– Надеюсь, этот совет при Президенте РФ по развитию спорта даст очередной импульс. Журналисты, занимайтесь спортом, сдавайте комплекс ГТО, получайте за это бонусы в своих редакциях – дополнительные дни к отпуску. Уверен, главные редакторы и владельцы изданий пойдут навстречу. Здоровый журналист лучше работает! - сказал Мутко.