15:50 | ХРОНИКА

Виталий Мутко: "Здоровый журналист лучше работает!"

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Министр спорта России Виталий Мутко во время пресс-конференции на форуме "Россия - спортивная держава" во Владимирской области призвал журналистов заниматься спортом, передает спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ.

– Надеюсь, этот совет при Президенте РФ по развитию спорта даст очередной импульс. Журналисты, занимайтесь спортом, сдавайте комплекс ГТО, получайте за это бонусы в своих редакциях – дополнительные дни к отпуску. Уверен, главные редакторы и владельцы изданий пойдут навстречу. Здоровый журналист лучше работает! - сказал Мутко.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Сергулет

сам бы упал и отжался. прочитал про журналистов и ничего не понял

17:34

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