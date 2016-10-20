Виталий Мутко: "Вопрос работы в РФС будет рассмотрен позже"

Вице-премьер правительства РФ, курирующий вопросы спорта, молодежной политики и туризма, Виталий Мутко сообщил, что вопрос продолжения его работы на посту президента РФС будет рассмотрен позднее. По его словам, многое зависит от ФИФА и УЕФА.

– Что касается РФС, пока мы должны как минимум доработать стратегию, вместе еще раз ее обсудить, структуру новую, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Привлечь в РФС новых людей, поставить все это на какие-то определенные рельсы, чтобы все двигалось. А там уже будем смотреть. Хотя многое здесь связано с международной деятельностью, работой в ФИФА, УЕФА. Здесь нужно будет внимательно думать, чтобы не потерять своих позиций.

Конечно, мы обсуждали (с президентом ФИФА Джанни Инфантино) во время моего визита (на заседании Совета ФИФА). Сейчас будет возможность, пообщаемся. Возможно, даже слетаю с ним на встречу, обсудим. И в ФИФА, и в УЕФА проговорим все эти вещи.