Виталий Мутко: "Вице-премьер, который будет курировать спорт, сосредоточится на ЧМ-2018"

Министр спорта России, президент РФС Виталий Мутко высказал мнение, что вице-премьер правительства страны, который будет курировать спорт, сконцентрирует свои усилия на подготовке к чемпионату мира-2018. Ранее стало известно, что в России может появиться новое федеральное агентство, которое займет место Минспорта, Ростуризма и Росмолодежи.

– Как я понял, вице-премьером будет зампред правительства, который будет курировать эту сферу, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – А министерство возглавит министр. Он будет работать, а вице-премьер... Думаю, речь идет о концентрации усилий по подготовке к завершающей стадии чемпионата мира: большие задачи стоят по развитию внутреннего туризма, скоро будет форум молодежи и студентов, надо заниматься развитием молодежной политики. Но глава государства вместе с председателем правительства вместе определят все и структурно, и кадрово.