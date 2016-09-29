Виталий Мутко: "Совокупное финансирование комплекса ГТО составило почти 1 миллиард рублей"

Министр спорта Виталий Мутко отметил, что внедрение комплекса ГТО идет хорошими темпами. По его словам, на эту программу в общей сложности было затрачено почти 1 миллиард рублей.

– Сегодня мы можем сказать, что темпы развития комплекса ГТО и его проникновения в современную жизнь российских граждан нас вполне устраивают, а где-то мы идем даже с опережением графика, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Через несколько месяцев нам предстоит вступить в третий этап внедрения, когда комплекс ГТО должен стать неотъемлемой частью жизни каждого россиянина на всей территории Российской Федерации. К этому этапу мы подходим, по нашим оценкам, вполне подготовленными…

Комплекс ГТО также имеет стабильный объем финансового обеспечения. С самого начала реализации на цели комплекса ГТО из федерального бюджета выделены средства в объеме 99,1 миллиона рублей – в 2014 году, 233,3 – в 2015 году и 264,4 – в 2016 году, в том числе и на оказание финансовой поддержки субъектам Российской Федерации (127,4 миллиона рублей), осуществляющим мероприятия по тестированию населения в рамках комплекса ГТО.

Наряду с федеральными средствами субъектами на цели реализации комплекса ГТО выделено в общей сложности 450,8 миллиона рублей (192,8 – в 2015 году, 258 – в 2016 году).

Таким образом, совокупное финансирование комплекса ГТО в 2015-2016 годах составило почти 1 миллиард рублей.