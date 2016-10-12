12:22 | ХРОНИКА

Виталий Мутко: "Сделали базовые виды спорта не для того, чтобы забросить все остальные"

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Министр спорта России Виталий Мутко, общаясь с журналистами на форуме "Россия – спортивная держава" во Владимирской области, подчеркнул, что определение базовых видов спорта – вынужденная мера. Также он отметил, что необходимо развивать национальные виды спорта, и в частности самбо, передает спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ.

– Мы сделали базовые виды спорта не для того, чтобы забросить остальные. Иногда Министерство финансов так себя ведет: “базовый вид спорта – сюда дадим, а вот сюда…” Возможно, мы в будущем откажемся от этой практики. Развиваться должны и неолимпийские, национальные виды спорта. Вы слышали, сколько было разговоров про развитие самбо – национального нашего вида спорта.

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