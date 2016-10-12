Виталий Мутко: "Самое главное, что Минспорта добавляется ряд полномочий"

Министр спорта России Виталий Мутко отметил, что организация получит ряд дополнительных полномочий. Ранее стало известно, что в России может появиться новое федеральное агентство, которое займет место Минспорта, Ростуризма и Росмолодежи. Мутко добавил, что развитие и поддержка спорта в России невозможна без участия государства.

– Конечно, установки Президента, направление он определяет, структуру управления, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – В целом в нашей истории это было с 2008 по 2012 год – Министерство спорта, туризма и молодежной политики, работало два агентства – молодежной политики, а министерство работало как министерство. Считаю, что самое главное, что Минспорта добавляется ряд полномочий еще.

Когда есть внешние угрозы, люди должны объединяться, а не искать проблемы внутри. Через сто лет будет другой министр, а проблемы будут те же, будем говорить о поражениях в футболе. Физкультура и спорт – это элемент объединения народа, он укрепляет обороноспособность страны, здоровье нации. Нам много нужно сделать. В ближайшее время все это будет материализовано в соответствующие документы. Но роль государства ослабевать не будет ни в коем случае.

Без поддержки государства ничего невозможно, кто этого не понимает, ошибается. Опираясь на массовый спорт, на центры в регионах – только так федерации можем поднимать. Был бы рад, если бы ответственности больше взяли на себя федерации. Но, как мы видели на совете, каждый второй президент обращается к государству с просьбой построить центр, увеличить поддержку или количество сборов.