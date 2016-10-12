Виталий Мутко: "Профессиональный спорт - мерило возможностей страны"

Министр спорта РФ Виталий Мутко рассказал на пресс-конференции на форуме "Россия – спортивная держава" о том, как ему удается находить баланс между профессиональным и массовым спортом, передает собкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ.

– Если представить две чаши весов – на одной спорт высших достижений, на другой массовый спорт, что должно быть в приоритете у государства? Как вы балансируете между ними?

– Балансировать крайне сложно. Общество всегда реагирует на победы и поражения в большом спорте. Он больше освещается. Является неким мерилом возможностей страны. Скажу образно. Я еду на машине и вижу поворот с указателями: в одну сторону “массовый спорт”, в другую “спорт высших достижений”. И я включаю поворотник на массовый, но откровенно поворачиваю на спорт высших достижений. Ведь все хотят все и прямо сейчас.

Однако мы исходим из того, что спорта высших достижений не будет, если не станет детско-юношеского, массового спорта и так далее. Поэтому именно это – главный приоритет государства до 2020 года.