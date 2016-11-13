14:41 | ХРОНИКА

Виталий Мутко: "При ограничении финансирования спорта госкорпорации отдадут приоритет соцпроектам"

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко отметил, что в случае ограничения финансирования спорта госкорпорации отдадут приоритет социальным проектам. Президент России Владимир Путин накануне утвердил поручение, по которому до 1 мая необходимо подготовить предложения по сокращению финансирования профессионального спорта из бюджета и увеличить финансирование спорта массового.

 
Владимир ПУТИН.Президент утвердил поручения по итогам совета по спорту

- Никто не говорит о том, что завтра госкорпорациям будет запрещено тратить деньги на футбол, - цитирует ТАСС Мутко. - У нас сейчас сложное время, при таком ограничении приоритет будет отдан социальным проектам. Важно, чтобы деньги, которые спонсоры дают клубам, не уходили на выплату огромных сумм агентам, отступных. С другой стороны, если наши клубы будут играть, как сборная, - они никогда не смогут заработать, кто нам даст денег после просмотра матча Катар - Россия?

Напомним, что 10 ноября Россия проиграла товарищеский матч Катару - 1:2.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3779733

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КОММЕНТАРИИ (3)
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ivus

У нас очень мало частных клубов, почти все живут за счёт государства и гос. корпораций. Так то давно пора развивать массовый спорт, а не направлять деньги на многомиллионные контракты. Руководители клубов пусть учатся вести грамотный менеджмент. В общем, впереди эпоха оздоровления нашего футбола и спорта.

15:49

+-=0

соц . проекты мутко - это ска и зенит

15:48

Chrome

Очень правильно. Даже странно видеть неожиданно адекватное решение вокруг нашего спорта!

15:25

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