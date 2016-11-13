Виталий Мутко: "При ограничении финансирования спорта госкорпорации отдадут приоритет соцпроектам"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко отметил, что в случае ограничения финансирования спорта госкорпорации отдадут приоритет социальным проектам. Президент России Владимир Путин накануне утвердил поручение, по которому до 1 мая необходимо подготовить предложения по сокращению финансирования профессионального спорта из бюджета и увеличить финансирование спорта массового.

- Никто не говорит о том, что завтра госкорпорациям будет запрещено тратить деньги на футбол, - цитирует ТАСС Мутко. - У нас сейчас сложное время, при таком ограничении приоритет будет отдан социальным проектам. Важно, чтобы деньги, которые спонсоры дают клубам, не уходили на выплату огромных сумм агентам, отступных. С другой стороны, если наши клубы будут играть, как сборная, - они никогда не смогут заработать, кто нам даст денег после просмотра матча Катар - Россия?

Напомним, что 10 ноября Россия проиграла товарищеский матч Катару - 1:2.