Виталий Мутко: "Президент ОКР должен быть освобожденным от других обязанностей"

Министр спорта России Виталий Мутко считает, что специалист, работающий на посту президента Олимпийского комитета России (ОКР), должен быть освобожден от других обязанностей. Вчера в ходе заседания совета по развитию физкультуры и спорта Александр Жуков ушел с поста главы ОКР, чтобы сосредоточиться на работе первого заместителя председателя Госдумы нового созыва.

- Про ОКР так нельзя ставить вопрос. Совет по спорту определяет некие перспективы. Речь идет о том, что если мы о конструкции говорим, по усилению роли общественных организаций, то президент ОКР должен быть освобожденный, - цитирует "Р-Спорт" Мутко.