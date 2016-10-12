12:08 | ХРОНИКА

Виталий Мутко: "Президент ОКР должен быть освобожденным от других обязанностей"

0
0
0

Министр спорта России Виталий Мутко считает, что специалист, работающий на посту президента Олимпийского комитета России (ОКР), должен быть освобожден от других обязанностей. Вчера в ходе заседания совета по развитию физкультуры и спорта Александр Жуков ушел с поста главы ОКР, чтобы сосредоточиться на работе первого заместителя председателя Госдумы нового созыва.

- Про ОКР так нельзя ставить вопрос. Совет по спорту определяет некие перспективы. Речь идет о том, что если мы о конструкции говорим, по усилению роли общественных организаций, то президент ОКР должен быть освобожденный, - цитирует "Р-Спорт" Мутко.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/around/20161012/1110656269.html

0
0
0


Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Бессильная ярость крысы...

Путин добился от учителя ответа на вопрос о зарплате...

США готовы воевать открыто...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ

Материалы других СМИ