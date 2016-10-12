Виталий Мутко: "Понизить статус спорта... До какого-нибудь агентства?!"

Министр спорта России Виталий Мутко в ходе форума "Россия – спортивная держава" в Коврове поделился с журналистами своими мнением о возможной замене министерства спорта новым Федеральным агентством по спорту, туризму и молодежной политике. Соответствующая информация появилась накануне после заседания президенского Совета по спорту. За свои слова глава минспорта сорвал аплодисменты, передает спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ.

– Если кому-то там хочется понизить статус спорта... До какого-нибудь агентства… Люди вообще не понимают. И разрушить завоевания, которые мы сделали! - сказал Мутко.