Виталий Мутко: "Понижения Минспорта до агентства не будет"

Новый вице-премьер правительства России Виталий Мутко дал эксклюзивное интервью "СЭ". Он подчеркнул, что министерство спорта не понизят до агентства.

– Ходит информация, что Минспорта теперь могут понизить до агентства. Сколько здесь правды?

– Кто-то выдает что-то, а остальные подхватывают. Это не соответствует действительности. У Правительства нет планов менять структуру. Наоборот нужно усиливать и поддерживать спорт. Тем более, что он на подъеме. Проблем много, да. Но все относительно. Помните, когда я стал министром?

– В 2008 году.

– Вот тогда были реальные проблемы! На встрече с каждой командой я слышал одно и то же: "Экипировки нет, базы давно устарели, на сборы ехать не на что, зарплата – 12 тысяч рублей". Все! При этом я даже не думаю критиковать предыдущих руководителей. У каждого этапа развития – свои возможности и задачи. Вот до спорта ли было до 2006 года? Куда там! Я же не с улицы пришел. Прошел путь от помощника председателя исполкома Кировского районного Совета народных депутатов до вице-мэра Санкт-Петербурга по социальным вопросам. И прекрасно помню 90-е. Не было табака, наличных денег, эти талоны… (Владимир ИВАНОВ)

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