Виталий Мутко: "Полномочия? Я только содействую. У меня вообще ничего нет"

Министр спорта России, президент РФС Виталий Мутко подчеркнул: у него нет никаких чрезмерных полномочий - он просто оказывает содействие и взаимодействует с федерациями, передает спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ. Ранее стало известно, что в России может появиться новое федеральное агентство, которое займет место Минспорта, Ростуризма и Росмолодежи.

- То, что президент анонсировал по поводу изменения структуры управления спортом – мы ни у кого ничего не забирали. Послушал некоторых коллег – говорят про какие-то там чрезмерные полномочия. Да никаких полномочий у Министерства спорта нет! Какие у меня полномочия? Откройте закон о физической культуре и спорте. Я только СОДЕЙСТВУЮ. У меня вообще ничего нет. И все делается на добросовестном взаимодействии с федерациями, мы создаем условия. А они все эту пластинку играют – дрррр, дрррр. Как только неудачное выступление сборной – на последней минуте защитник сборной России ошибся - и проиграли. А вот если бы он не ошибся, более-менее было бы? А не попади еще кто-то в штангу – вообще кайфуй.

Или взять молодежную сборную. Ошибка тренера, что он повез молодых ребят на первые матчи и провалил турнир, так что уже не отыграться, подается как… Это ведь можно по-разному подавать. Нам за свою работу не должно быть стыдно.