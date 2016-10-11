23:45 11 октября | ХРОНИКА

Виталий Мутко: "По большому счету у нас нет профессионального спорта"

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Министр спорта России Виталий Мутко подчеркнул, что его ведомство попробует найти новые формы привлечения ресурсов в спорт. По словам Мутко, в области спорта очень слабый рекламный рынок.

– Если говорить по большому счету, у нас нет никакого профессионального спорта, – приводит сайт Администрации Президента России стенограмму выступления Мутко в ходе заседания Совета при Президенте РФ по развитию физкультуры и спорта во Владимирской области. – Просто хотелось бы, чтобы тут мы аккуратными были, потому что Минфин уже дает рекомендации не финансировать клубы, женский хоккей или гандбол или водное поло, или женский хоккей с шайбой или с мячом. У нас очень много видов спорта, а мы их называем профессиональными.

Сейчас правительство разработало закон о профессиональном спорте. По вашему поручению мы вносим его в Государственную Думу. Мы попробуем найти новые формы привлечения ресурсов: это тотализатор, это ставки, это лотереи, это то, что сегодня могло бы принести некие доходы в спорт. Но рекламный рынок очень слабый, и, конечно, виды, если мы сейчас прекратим… Они за собой тащат детско-юношеский, массовый спорт. И конечно, на это хотелось бы также обратить внимание, чтобы сразу мы это не сделали. Поэтому дальнейшая работа будет вестись и по совершенствованию законодательства.

Дополнительная информация

http://www.kremlin.ru/events/president/news/53070

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Al Rains

Ну так ему шепнули воремя, он и соскочил...

01:02

Бегущий человек

По большому счету у нас и любительского спорта нет.

00:51

Бегущий человек

А380726 Вот же ж дурачек... А чем же ты руководишь все эти годы? 00:00***************** Ну так вот потому и нет теперь.

00:51

niik27772

ну лупанул так лупанул ! гигант мыслиииииииииииииииии

00:49

Thomas_Boy

Виталий Леонтьевич все правильно говорит!!!

00:14

Red G. Best

по большому счету у нас и Министра спорта нет!

00:02

А380726

Вот же ж дурачек... А чем же ты руководишь все эти годы?

00:00

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