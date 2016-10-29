Виталий Мутко: "Первая неделя работы на посту вице-премьера состояла из многочисленных встреч"

Вице-премьер Правительства РФ, президент РФС Виталий Мутко сообщил, что первая неделя работы на новом посту состояла из множества встреч, знакомства с коллективом и изучение круга обязанностей. По словам чиновника, в его график добавилось несколько официальных мероприятий, обязательных для посещения.

– Как проходит первая неделя? Вы же сами знаете, это становление, изучение круга обязанностей, структуры, знакомство с людьми, коллективом, – приводит "Р-Спорт" слова Мутко. – Встречи, встречи, встречи. Добавилось несколько официальных мероприятий, которые нужно посещать. Но в основном, конечно, встречи с руководителями туристической области, молодежной политики. Сейчас идет завершение формирования бюджета на три года, была возможность посмотреть все эти вопросы.