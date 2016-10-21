Виталий Мутко: "Перед российским спортом стоит задача оптимизации расходов"

Вице-премьер Виталий Мутко подчеркнул, что глобального сокращения средств на спорт нет, но перед российской спортивной отраслью стоит задача оптимизации расходов.

Расходы федерального бюджета в 2016 году на реализацию госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта" составят 70,3 миллиарда рублей. В текущем году бюджетные ассигнования по госпрограмме по сравнению с прошлым годом были уменьшены на 353,2 миллиона рублей.

- Глобального сокращения средств на спорт нет, идет только общая тенденция, связанная с непростой экономической ситуацией, кризисными явлениями, санкциями, снижением цены на нефтепродукты, - приводит ТАСС слова Мутко. - Не перед одним только спортом поставлена задача оптимизации расходов, выбора приоритетов. Спорт, как и все другие отрасли, находятся в тех же условиях, за исключением расходов, связанных с социальными и публичными обязательствами страны. Нужно более эффективно расставлять приоритеты.