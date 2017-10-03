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19:09 | ХРОНИКА

Виталий Мутко: "Отчисления от тотализаторов принесли российскому спорту уже 1,5 миллиарда рублей"

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Вице-премьер Виталий Мутко заявил о том, что отчисления от тотализаторов принесли российскому спорту уже 1,5 миллиарда рублей. В марте 2017 года был принят закон об отчислениях со стороны букмекерских контор средств на финансирование профессионального и детско-юношеского спорта.

После принятия закона Мутко ожидал, что букмекерские конторы будут выделять один миллиард рублей в год на финансирование спорта.

– Мы разрешили отчисления от тотализаторов до 10 процентов и не менее 15 миллионов от каждой компании, – приводит "Р-Спорт" слова Мутко. – Второй квартал мы прошли, и у нас 1,5 миллиарда рублей пришло в спорт.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/around/20171003/1126677875.html

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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coxo

на чужом горе строить спорт-это признак отмороженности полной азар(azar)-в романcких языках означает беда,несчастье иначе говоря, азартные игры-игры,которые несут беды,несчастья

19:23