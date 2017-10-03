Виталий Мутко: "Отчисления от тотализаторов принесли российскому спорту уже 1,5 миллиарда рублей"

Вице-премьер Виталий Мутко заявил о том, что отчисления от тотализаторов принесли российскому спорту уже 1,5 миллиарда рублей. В марте 2017 года был принят закон об отчислениях со стороны букмекерских контор средств на финансирование профессионального и детско-юношеского спорта.

После принятия закона Мутко ожидал, что букмекерские конторы будут выделять один миллиард рублей в год на финансирование спорта.

– Мы разрешили отчисления от тотализаторов до 10 процентов и не менее 15 миллионов от каждой компании, – приводит "Р-Спорт" слова Мутко. – Второй квартал мы прошли, и у нас 1,5 миллиарда рублей пришло в спорт.