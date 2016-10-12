Виталий Мутко: "Никаких полномочий, кроме как получать по голове, у Минспорта нет"

Министр спорта России Виталий Мутко отметил, что организация не имеет чрезмерных полномочий. По его словам, в ее основе лежит огромный труд. Вчера глава независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов отметил, что Минспорта России взял на себя слишком много функций и стал подменять общественные организации.

- Есть желание поднять уровень ответственности Олимпийского комитета России (ОКР), федераций, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Это будет сделать непросто. Это большая работа: привлечение кадров, серьезная реформация этих организаций. Сейчас мы работаем в форме общественно-государственного партнерства. Некоторые говорят о чрезмерных полномочиях Минспорта, это глупость. Никаких чрезмерных полномочий нет. Оно одно полномочие - получать по голове.

Очень много Вячеслав Фетисов меня критикует, не хотел об этом говорить. Он наоборот все делал, я помню, как он работал. Любой провал - он выходил, говорил: федерация виновата, ОКР. А я все взял на себя с 2010 года. Может быть, кому-то кажется, что чрезмерные полномочия, но они построены на огромном труде Минспорта, на взаимодействии с федерациями. А есть люди, которые в другой параллели живут - построен спортивный объект, он смотрит и говорит: "Вы, наверное, здесь украли". Все равно негатив.