Виталий Мутко: "Нам надо показать, что мы нация, выступающая за "чистый" спорт"

Вице-премьер правительства России, курирующий спорт, физическую культуру, туризм и молодежную политику, Виталий Мутко в ближайшее время проведет встречу с комитетом Государственной Думы по физической культуре, спорту и туризму, чтобы обсудить планы совместной работы. Он отметил актуальные темы, которые планируется обсуждать вместе с Думой.

– Уже есть какой-то законотворческий план, новое видение развитие спорта, туризма, которое мы планируем обсуждать с новой Думой, – цитирует ТАСС Мутко. – В ближайшее время встретимся с профильным комитетом, обсудим планы.

Это закон о профессиональном спорте, коммерческая составляющая спорта, допинговая тематика. Политика реализуется через законы, и нам надо показать, что мы нация, выступающая за "чистый" спорт. Обсудим поправки по усилению ответственности за склонение к употреблению допинга, приданию большей самостоятельности антидопинговым организациям. Есть ряд законов, которые нужно принять в связи с реализацией обязательств по подготовке к чемпионату мира 2018 года.