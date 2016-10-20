Виталий Мутко: "Надеюсь, что министерство спорта и министр будут работать самостоятельно"

Вице-премьер правительства РФ, курирующий вопросы спорта, молодежной политики и туризма, Виталий Мутко сообщил, что будет поддерживать нового министра спорта Павла Колобкова. Однако, по словам Мутко, он надеется на самостоятельную работу ведомства.

– Есть распределение среди членов правительства, вице-премьеров, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Те вопросы, которые будут входить в сферу моей деятельности, по ним я действительно эту отрасль буду курировать, вместе будем расставлять какие-то приоритеты, ориентиры. Но в целом надеюсь, что министерство и министр будут работать самостоятельно. Моя задача – поддерживать их и помогать им.

Мы взаимодействуем и будем продолжать взаимодействовать с министерством спорта. Что касается РФС, это достаточно самостоятельная организация, практически существует на собственные средства.