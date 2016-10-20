15:26 | ХРОНИКА

Виталий Мутко: "Надеюсь, что министерство спорта и министр будут работать самостоятельно"

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Вице-премьер правительства РФ, курирующий вопросы спорта, молодежной политики и туризма, Виталий Мутко сообщил, что будет поддерживать нового министра спорта Павла Колобкова. Однако, по словам Мутко, он надеется на самостоятельную работу ведомства.

– Есть распределение среди членов правительства, вице-премьеров, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Те вопросы, которые будут входить в сферу моей деятельности, по ним я действительно эту отрасль буду курировать, вместе будем расставлять какие-то приоритеты, ориентиры. Но в целом надеюсь, что министерство и министр будут работать самостоятельно. Моя задача – поддерживать их и помогать им.

Мы взаимодействуем и будем продолжать взаимодействовать с министерством спорта. Что касается РФС, это достаточно самостоятельная организация, практически существует на собственные средства.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/around/20161020/1111065571.html

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