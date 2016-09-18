15:03 | ХРОНИКА

Виталий Мутко: "Мыслей об отставке нет"

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Министр спорта России Виталий Мутко заявил, что у него нет мыслей об отставке. Он отметил, что впереди у него еще много планов и дел. Ранее сообщалось, что Мутко может покинуть посты министра спорта и президента РФС.

- Это все какая-то непонятная вещь, - приводит "Р-Спорт" слова Мутко. - У меня таких мыслей нет пока. Впереди очень много дел, планов, работы. Я не знаю, это просто кому-то хочется все время вносить какую-то нестабильность бесконечную. Не знаю, откуда это и кто пишет. Со мной не советовались на эту тему.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/around/20160918/1085794909.html

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КОММЕНТАРИИ (7)
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внеигры

Мыслей нет не только об отставке.

16:02

shpasic

стабильно на дне.

15:47

Headliner85

А что- еще что-то осталось неразваленным??

15:47

sergant89

А зря. Мудко - яркий пример дебилизма отечественного функционера от спорта

15:42

saiga

Ключевое - это - мыслей нет. Как нет профессионализма, порядочности, ответственности и т.д. у НЕ Министра НЕ Спорта и НЕ (руководителя) футбола в России.

15:38

S.U.B.A.

Кто бы сомневался!Ты ж Виталик так поднял спорт в России!До невиданных небес!Какая отставка?Тебе этого россияне никогда не простят!

15:31

баламошка

А зря. Такие мысли должны были появится давно. Можно использовать цитату чемпиона Барвихи по теннису: "Я устал, я ухожу". Нет, ну серьёзно, Виталий Леотьевич, ушли бы на заслуженный отдых яблони опрыскивать. Зачем вам это раздражение в обществе?

15:30

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