Виталий Мутко: "Мыслей об отставке нет"

Министр спорта России Виталий Мутко заявил, что у него нет мыслей об отставке. Он отметил, что впереди у него еще много планов и дел. Ранее сообщалось, что Мутко может покинуть посты министра спорта и президента РФС.

- Это все какая-то непонятная вещь, - приводит "Р-Спорт" слова Мутко. - У меня таких мыслей нет пока. Впереди очень много дел, планов, работы. Я не знаю, это просто кому-то хочется все время вносить какую-то нестабильность бесконечную. Не знаю, откуда это и кто пишет. Со мной не советовались на эту тему.