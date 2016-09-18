Виталий Мутко: "Мыслей об отставке нет"

Министр спорта России Виталий Мутко заявил, что у него нет мыслей об отставке. Он отметил, что впереди у него еще много планов и дел. Ранее сообщалось, что Мутко может покинуть посты министра спорта и президента РФС.
- Это все какая-то непонятная вещь, - приводит "Р-Спорт" слова Мутко. - У меня таких мыслей нет пока. Впереди очень много дел, планов, работы. Я не знаю, это просто кому-то хочется все время вносить какую-то нестабильность бесконечную. Не знаю, откуда это и кто пишет. Со мной не советовались на эту тему.
внеигры
Мыслей нет не только об отставке.
16:02
shpasic
стабильно на дне.
15:47
Headliner85
А что- еще что-то осталось неразваленным??
15:47
sergant89
А зря. Мудко - яркий пример дебилизма отечественного функционера от спорта
15:42
saiga
Ключевое - это - мыслей нет. Как нет профессионализма, порядочности, ответственности и т.д. у НЕ Министра НЕ Спорта и НЕ (руководителя) футбола в России.
15:38
S.U.B.A.
Кто бы сомневался!Ты ж Виталик так поднял спорт в России!До невиданных небес!Какая отставка?Тебе этого россияне никогда не простят!
15:31
баламошка
А зря. Такие мысли должны были появится давно. Можно использовать цитату чемпиона Барвихи по теннису: "Я устал, я ухожу". Нет, ну серьёзно, Виталий Леотьевич, ушли бы на заслуженный отдых яблони опрыскивать. Зачем вам это раздражение в обществе?
15:30