Виталий Мутко: "Моя новая должность? Это большое доверие, которое нужно оправдывать"

Вице-премьер РФ по вопросам строительства и региональной политики Виталий Мутко рассказал, чем будет заниматься на своей новой должности. Так же он дал понять, что будет продолжать помогать исполняющему обязанности президента РФС Александру Алаеву перед чемпионатом мира, чтобы довести дело до конца.

– Вас можно поздравить с назначением на новую должность? Как вы оцените такой поворот?

– Ой... Слушайте, это другая зона ответственности. С одной стороны, это большое доверие, которое нужно оправдывать. Проблем в этой сфере очень много – и региональная политика, вопросы, связанные с бюджетными отношениями, развитие территории, ЖКХ... Каждый человек с этим сталкивался. Еще – строительный комплекс, проблемы дольщиков. В целом все ясно.

– Это ваша сфера, как считаете?

– Знаете, я уже 10 лет в правительстве. Был главой Кировского района населением 500 тысяч. Отработал почти шесть лет. Еще четыре года был вице-мэром Петербурга, все эти вопросы вел. Наша задача – выработать эффективную политику. Я сейчас погружаюсь в эти дни в эту работу. Думаю, в ближайшем времени уйдем в нее с головой.

– Можно ли сказать, что вы больше не занимаетесь спортом?

– Ну, в принципе, сейчас, с сегодняшнего дня... Понимаете, футбол – это больше, чем спорт. В любом случае, все, что происходит в нем, мне не безразлично. Мы должны все спокойно довести до чемпионата мира. И я надеюсь, что у нас всех хватит ума не устраивать дрязги. Пока все так и будет: Александр Алаев исполняет обязанности главы РФС, я ему пока помогаю. (Михаил ГОНЧАРОВ)