Виталий Мутко: "Молодежная политика является приоритетом государственной политики в России"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко отметил, что молодежная политика является сейчас приоритетом государственной политики в России. Он также добавил, что политика последних лет была направлена на поддержку самореализации идей молодежи.

– Молодежная политика – приоритет государственной политики в России, – цитирует ТАСС Мутко. – Мы в этом году отмечаем 25 лет становления молодежной политики, мы помним первый указ президента, который определил основные направления молодежной политики. За это время проделана большая работа по созданию законодательной базы.

Вся политика последних лет была направлена на поддержку самой талантливой, инициативной молодежи, а также поддержку самореализации идей нашей молодежи.