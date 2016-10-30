Виталий Мутко: "Министр спорта Колобков свободен в выборе заместителей, опеки над ним нет"

Вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко заявил, что новый министр спорта страны Павел Колобков сам выберет своих новых заместителей. 19 октября Колобков был назначен министром спорта вместо Мутко, ставшего вице-премьером РФ. Из пяти вакансий заместителей министра в настоящий момент заняты три – Павел Новиков, Наталья Паршикова и Марина Томилова. Ранее занимавший аналогичную должность Юрий Нагорных оставил ее по собственному желанию 24 октября. Еще одну вакансию ранее занимал сам Колобков.

– Колобков свободен в выборе, – приводит "Р-Спорт" слова Мутко. – Сам министр будет выбирать кандидатов и предлагать их на утверждение. Там есть требования только с точки зрения закона о госслужбе, квалификации. Мы с Колобковым общаемся, если есть вопросы. Никакой опеки нет. Это человек из спорта. Сейчас российский спорт вышел на определенный уровень. Но есть и проблемы, и недостатки, и недоработки. Надеюсь, вместе будем энергично их устранять.