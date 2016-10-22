Виталий Мутко: "Критиковать легко, стараюсь на это не реагировать"

Новый вице-премьер правительства России Виталий Мутко дал эксклюзивное интервью "СЭ". Он подчеркнул, что старается не обращать внимания на критику в свой адрес.

– Критиковать – дело не сложное, – сказал Мутко. – Дай мне возможность – про любого бы мог столько наговорить. Это легко. А вот объединить усилия и вместе работать – куда сложнее. Поэтому стараюсь не реагировать на это. Мы продолжаем делать свое дело. Сейчас завершен некий этап. И какие-то революционные идеи ни к чему. Не зря китайцы говорят, что жить в период реформ и потрясений – самое страшное. Отрасль работает нормально. А критика идет от людей, которые давно уже не внутри.

Через 100 лет на нашем месте будут сидеть другие люди и, поверьте, у них тоже будет все не так просто. И их будут критиковать. Так построен спорт. Мерилом успеха являются результаты на профессиональном уровне, а не, например, количество созданных объектов. Вот попал футболист в штангу, команда проиграла – все, критика. А полети мяч на пару сантиметров левее, была бы "девятка". И все три дня потом восхищались бы. Все очень тонко. Не бывает побед без поражений, как бы мы этого не хотели.

Наши волейболисты в Лондоне-2012 стали олимпийскими чемпионами. В Рио парни заняли четвертое место. Вы только вдумайтесь – четвертое место среди лучших в мире! И что мы слышим – караул, нужны реформы, наш волейбол идет не туда. (Владимир ИВАНОВ)

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