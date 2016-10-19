11:05 | ХРОНИКА

Виталий Мутко: "Когда ждать глобальных изменений в спорте? Вопрос не ко мне"

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Министр спорта России Виталий Мутко подчеркнул, что организация проделала огромную работу для серьезных изменений, передает из Дома футбола корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ. По его словам, глобальные перемены предусмотрены развития спорта в целом.

- Когда ждать глобальных изменений в спорте?

- Вопрос не ко мне. Министерство спорта проделало огромную работу, - сказал Мутко. - Серьезные изменения предусмотрены развитием спорта.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Проба положительна

Точно!! Вообще какие вопросы к тебе!!! Допинг..не виновен!! На ОИ резалт плохой..не виновен!! Пора в презики!! Там вины вообще никакой!!!

12:40

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