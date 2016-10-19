Виталий Мутко: "Когда ждать глобальных изменений в спорте? Вопрос не ко мне"

Министр спорта России Виталий Мутко подчеркнул, что организация проделала огромную работу для серьезных изменений, передает из Дома футбола корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ. По его словам, глобальные перемены предусмотрены развития спорта в целом.
- Когда ждать глобальных изменений в спорте?
- Вопрос не ко мне. Министерство спорта проделало огромную работу, - сказал Мутко. - Серьезные изменения предусмотрены развитием спорта.
Проба положительна
Точно!! Вообще какие вопросы к тебе!!! Допинг..не виновен!! На ОИ резалт плохой..не виновен!! Пора в презики!! Там вины вообще никакой!!!
12:40