Виталий Мутко: "Как обязательный урок ГТО не будет введен в школьную программу"

Всероссийский физкультурно- спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" (ГТО) не будет введен отдельным уроком в программу российских общеобразовательных школ. Об этом на встрече со студентами заявил министр спорта России Виталий Мутко. Сегодня Мутко провел встречу со студентами - обладателями золотых знаков отличия ГТО.

- Как обязательный урок ГТО не будет введен в программу общеобразовательных школ, - цитирует ТАСС Мутко. - Это тестирующая система, речь идет о патриотическом воспитании. В программе общеобразовательных школ 3 обязательных часа физкультуры в неделю, в ходе них обязательно будут рассказывать о комплексе ГТО. Однако мы не хотим, чтобы это заменило обычные занятия физической культурой.