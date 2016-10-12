10:21 | ХРОНИКА

Виталий Мутко: "Как обязательный урок ГТО не будет введен в школьную программу"

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Всероссийский физкультурно- спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" (ГТО) не будет введен отдельным уроком в программу российских общеобразовательных школ. Об этом на встрече со студентами заявил министр спорта России Виталий Мутко. Сегодня Мутко провел встречу со студентами - обладателями золотых знаков отличия ГТО.

- Как обязательный урок ГТО не будет введен в программу общеобразовательных школ, - цитирует ТАСС Мутко. - Это тестирующая система, речь идет о патриотическом воспитании. В программе общеобразовательных школ 3 обязательных часа физкультуры в неделю, в ходе них обязательно будут рассказывать о комплексе ГТО. Однако мы не хотим, чтобы это заменило обычные занятия физической культурой.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3697171

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КОММЕНТАРИИ (1)
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SportsMan

Лучше бы его, чем читать про Бога, я тут недавно почитал школьный учебник, был в шоке если честно )))

11:02

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