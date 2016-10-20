14:40 | ХРОНИКА

Виталий Мутко: "Изменений в курирующих спорт и туризм ведомствах не планируется"

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Вице-премьер России Виталий Мутко сообщил, что каких-либо структурных изменений в правительстве и изменение статуса Минспорта, Ростуризма и других ведомств в настоящее время не предполагается. Однако, по его словам, планируется повысить эффективность их работы. Он также добавил, что уже сегодня в качестве вице-премьера переговорил с руководством Министерства спорта и ведомств, которые он будет курировать на посту вице-премьера.

- Пока каких-то серьезных структурных изменений не предполагается, - цитирует ТАСС Мутко. - Министерство спорта и ведомства, которые курируют молодежную политику и туризм, они продолжают эту работу. Два агентства продолжают работать. Просто будем поднимать эффективность, вот и все.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3720413

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Материалы сюжета: Виталий Мутко - вице-премьер


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