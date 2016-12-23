10:31 | ХРОНИКА

Виталий Мутко: "Имиджу российского спорта нанесен большой урон"

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко на заседании коллегии министерства спорта заявил, что в 2016 году имиджу российского спорта был нанесен серьезный урон. Напомним, что на основании доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте ряд спортсменов России не поехали на Олимпиаду в Рио, а Паралимпиаду пропустила вся сборная.

- В этом году мы испытывали большие проблемы. По имиджу российского спорта нанесен большой урон, - цитирует "Р-Спорт" Мутко.

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http://rsport.ru/around/20161223/1114155777.html

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Leo Hawk

rus_deutsch, так Виталий Леонтьевич именно так и говорит, - что никакой Макларен ему не нужен :)

12:21

rus_deutsch

да уж, пока на посту Мутко - никакой Макларен не нужен...

12:01

Leo Hawk

Главный урон имиджу нашего спорта - это вице-премьер курирующий спорт, которому отказывают в аккредитации на Олимпийских играх :)

11:52

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