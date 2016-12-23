Виталий Мутко: "Имиджу российского спорта нанесен большой урон"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко на заседании коллегии министерства спорта заявил, что в 2016 году имиджу российского спорта был нанесен серьезный урон. Напомним, что на основании доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте ряд спортсменов России не поехали на Олимпиаду в Рио, а Паралимпиаду пропустила вся сборная.
- В этом году мы испытывали большие проблемы. По имиджу российского спорта нанесен большой урон, - цитирует "Р-Спорт" Мутко.
Leo Hawk
rus_deutsch, так Виталий Леонтьевич именно так и говорит, - что никакой Макларен ему не нужен :)
12:21
rus_deutsch
да уж, пока на посту Мутко - никакой Макларен не нужен...
12:01
Leo Hawk
Главный урон имиджу нашего спорта - это вице-премьер курирующий спорт, которому отказывают в аккредитации на Олимпийских играх :)
11:52