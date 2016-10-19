10:22 | ХРОНИКА

Виталий Мутко: "Для России важны любые позиции в международных спортивных организациях"

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Министр спорта РФ Виталий Мутко поздравил главу Федерации спортивной гимнастики России Василия Титова с избранием на пост первого вице-президента Международной Федерации гимнастики (FIG). По словам чиновника, для России важны любые позиции в международных спортивных организациях.

– Василий Николаевич в международной федерации работает давно, – приводит ТАСС слова Мутко. – Любые позиции в международных спортивных организациях для России важны. Мы его поздравляем, учитывая, что это крупная большая международная организация, включающая в себя несколько видов спорта.

Титов был избран на пост первого вице-президента FIG в рамках конгресса организации, состоявшегося в Токио. Также вице-президентами были избраны пятикратная олимпийская чемпионка в составе сборной СССР Нелли Ким и китаец Ло Чаои. Новым главой FIG стал японец Моринари Ватанабе.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3715581

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