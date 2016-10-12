Виталий Мутко: "Без частно-государственного партнерства спорт не развить"

Министр спорта России Виталий Мутко на форуме "Россия – спортивная держава" в Доброграде вновь напомнил про успехи комплекса ГТО. Также руководитель добавил, что спорт можно развить только путем частно-государственного партнерства, передает спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ.

– 600 000 человек добровольно сдавали комплекс ГТО. Из них успешно сдали 30 процентов. А на портале уже зарегистрировано 3,5 миллиона желающих. С 1 января 2017 года начнутся сдачи комплекса ГТО. Люди смогут выбрать время, место сдачи, в группе или отдельно.

Идея частного спортивного курорта, как здесь, в Доброграде? Президент страны дал свою оценку, была презентация руководителя проекта. Это очень востребованно! Иногда мы создаем жилую инфраструктуру, забывая про социальную. Строим дома, а людям потом некуда пойти в школу или позаниматься спортом. А данный проект очень интересен. Президент страны остался удовлетворен. Без частно-государственного партнерства спорт не развить!