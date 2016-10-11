11:44 | ХРОНИКА

Виталий Мутко: "31 тысяча спортивных сооружений появилась в России с 2006 года"

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Министр спорта России Виталий Мутко назвал количество спортивных сооружений, построенных по Федеральной целевой программе, начиная с 2006 года. По словам руководителя, число занимающихся спортом также сильно возросло, передает корреспондент "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ.

– 31 000 спортивных сооружений появилась в России с 2006 года по линии ФЦП. Около 2500 бассейнов, порядка 300 ледовых арен. 20 миллионов граждан пришли в спорт. Мы сохранили физкультуру в школах и в армии. Модернизировали 9 федеральных центров. В 53 видах спорта можем доводить спортсменов до призеров ОИ и ЧМ.

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