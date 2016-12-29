23:09 | ХРОНИКА

Видео акции сербских болельщиков в память о жертвах авиакатастрофы Ту-154

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Болельщики "Црвены Звезды" перед домашним матчем регулярного чемпионата Евролиги против ЦСКА почтили память погибших при крушении Ту-154. Фанаты исполнили сербскую народную песню Tamo daleko, которая была в репертуаре хора имени Александрова. "Пусть песню этого 20-тысячного хора услышат на небе", - было написано на баннере на трибуне.

Напомним, что 25 декабря рано утром произошла катастрофа самолета Ту-154, который вылетел из аэропорта Адлер в Сирию. На его борту находились 92 человека, все они погибли, в том числе участники Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова. 

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (2)
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spetrov

Спасибо камрадам.

23:26

tranmer

Ниже уже выложили же! Зачем повторять?

23:16

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