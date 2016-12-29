Видео акции сербских болельщиков в память о жертвах авиакатастрофы Ту-154

Болельщики "Црвены Звезды" перед домашним матчем регулярного чемпионата Евролиги против ЦСКА почтили память погибших при крушении Ту-154. Фанаты исполнили сербскую народную песню Tamo daleko, которая была в репертуаре хора имени Александрова. "Пусть песню этого 20-тысячного хора услышат на небе", - было написано на баннере на трибуне.

Напомним, что 25 декабря рано утром произошла катастрофа самолета Ту-154, который вылетел из аэропорта Адлер в Сирию. На его борту находились 92 человека, все они погибли, в том числе участники Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова.