Веру Глаголеву похоронят в России

Российскую актрису Веру Глаголеву, которая на 62-м году жизни скончалась в Соединенных Штатах Америки, похоронят в России. Как сообщает телеграм-канал Mash, семья в ближайшее время решит вопрос с транспортировкой тела в страну.

Ранее сообщалось, что за границей она проходила курс лечения. Отметим, что Глаголева - мать жены российского нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина Анастасии Шубской. По предварительной информации, причиной смерти могло стать онкологическое заболевание.

В США скончалась актриса Вера Глаголева