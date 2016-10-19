18:30 | ХРОНИКА

Вениамин Бут: "Ничего плохого в том, что Мутко останется главным в спорте, нет"

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Президент федерации академической гребли России Вениамин Бут прокомментировал "СЭ" перестановки в структуре спорта. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев представил Президенту РФ Владимиру Путину кандидатуру Виталия Мутко на пост вице-премьера, который будет курировать вопросы спорта, туризма и молодежной политики

– Не вижу ничего плохого в том, что Виталий Леонтьевич останется главным человеком в спорте. Он разбирается в своем, министерство при нем работало качественно и профессионально. Павел Колобков – достойная кандидатура. Ему должно хватить авторитета и деловых качеств. Мы сегодня с ним общались. Он человек спорта, справится. Расцениваю изменения как положительные шаги. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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Материалы сюжета: Виталий Мутко - вице-премьер


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