Великая и Федор Емельяненко вошли в инициативную группу по выдвижению Путина на выборы президента России

Олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Великая и четырехкратный чемпион мира по смешанным единоборствам Федор Емельяненко вошли в состав инициативной группы по выдвижению Владимира Путина в президенты России, сообщает РБК. Отмечается, что главный принцип приглашения в группу заключался в том, что все ее члены должны быть знакомы с Путиным или Президент должен их знать.
Напомним, что оргкомитет по созданию инициативной группы был сформирован 19 декабря. В его состав вошли около 40 человек, среди которых известный комментатор Дмитрий Губерниев, трехкратный олимпийский чемпион по борьбе Александр Карелин и боксер Денис Лебедев.
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https://www.rbc.ru/politics/26/12/2017/5a4179089a79479f74a29a2c
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