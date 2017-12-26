Великая и Федор Емельяненко вошли в инициативную группу по выдвижению Путина на выборы президента России

Олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Великая и четырехкратный чемпион мира по смешанным единоборствам Федор Емельяненко вошли в состав инициативной группы по выдвижению Владимира Путина в президенты России, сообщает РБК. Отмечается, что главный принцип приглашения в группу заключался в том, что все ее члены должны быть знакомы с Путиным или Президент должен их знать.

Напомним, что оргкомитет по созданию инициативной группы был сформирован 19 декабря. В его состав вошли около 40 человек, среди которых известный комментатор Дмитрий Губерниев, трехкратный олимпийский чемпион по борьбе Александр Карелин и боксер Денис Лебедев.