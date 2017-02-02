12:12 2 февраля | ХРОНИКА

Василий Титов: "Проблем со сдачей офиса ВФСО "Динамо" нет"

0
0
0

Первый заместитель председателя правления банка ВТБ Василий Титов заявил, что проблем со сдачей офисного здания ВФСО "Динамо" на "ВТБ Арене парк" нет и объект будет готов к марту 2017 года. Ранее председатель общества Владимир Стржалковский сообщил, что переезд в новое здание из офиса на Лесной улице откладывается.

- Комментировать заявления Стржалковского никак не буду, - цитирует "Р-Спорт" Титова. - Проблемы со сдачей нет никакой. Сроки по сдаче здания под офис были совместно согласованы с прежним руководством центрального совета "Динамо". Мы сдаем его, здание для переезда, в марте 2017 года.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/around/20170202/1115750007.html

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ