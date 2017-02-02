Василий Титов: "Проблем со сдачей офиса ВФСО "Динамо" нет"

Первый заместитель председателя правления банка ВТБ Василий Титов заявил, что проблем со сдачей офисного здания ВФСО "Динамо" на "ВТБ Арене парк" нет и объект будет готов к марту 2017 года. Ранее председатель общества Владимир Стржалковский сообщил, что переезд в новое здание из офиса на Лесной улице откладывается.

- Комментировать заявления Стржалковского никак не буду, - цитирует "Р-Спорт" Титова. - Проблемы со сдачей нет никакой. Сроки по сдаче здания под офис были совместно согласованы с прежним руководством центрального совета "Динамо". Мы сдаем его, здание для переезда, в марте 2017 года.