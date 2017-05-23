Василий Титов: "Надо поставить точку в вопросе, кому принадлежат спортивные школы"

Президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов на заседании Совета при президенте России по развитию физической культуры и спорта подчеркнул необходимость поставить точку в вопросе, кому принадлежат спортивные школы. По словам руководителя, это решение является простым.

- Мы с коллегами десять лет занимаемся развитием спортивной гимнастике в стране, - сказал Титов. - И все это время видим вялотекущую борьбу за спортивные школы двух ведомств - министерства спорта и министерства образования и науки. Надо поставить в этом вопросе четкую точку.

Как решить эту коллизию - достаточно просто. Всех тех, кто занимаются подготовкой спортсменов, надо обязать проходить аккредитацию в минспорта. Должна быть система контроля, но это уже другой вопрос. Система таких стандартов нужна, мы убеждены абсолютно. (Елена СОБОЛЬ)