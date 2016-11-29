Варди, Бэйл и Маррэй вошли в число претендентов на звание "Спортсмен года"

Официальный сайт BBC опубликовал имена 16 претендентов на звание "Спортсмен года в Великобритании" (BBC Sports Personality of the Year). В список, в частности, вошли футболисты Джейми Варди ("Лестер", сборная Англии) и Гарет Бэйл ("Реал", сборная Уэльса), теннисист Энди Маррэй, возглавляющий мировой рейтинг, и бегун Мо Фара.

Полностью список выглядит так: Никола Адамс (бокс), Гарет Бэйл (футбол), Элистер Браунли (триатлон), Софи Кристиансен (конный спорт), Кадина Кокс (паралимпийские легкая атлетика и велоспорт), Мо Фара (легкая атлетика), Джейсон Кенни (велоспорт), Лора Кенни (велоспорт), Энди Маррэй (теннис), Адам Пити (плавание), Кэйт Ричардсон-Уолш (хоккей на траве), Ник Скелтон (конный спорт), Дэйм Сара Стори (паралимпийский велоспорт), Джейми Варди (футбол), Макс Уитлок (гимнастика), Дэнни Уиллетт (гольф).