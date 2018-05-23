Валерий Газзаев подчеркнул важность закона об обеспечении инвалидов бесплатным доступом на спортивные мероприятия

В среду Государственная дума отклонила в первом чтении законопроект об обеспечении инвалидов бесплатным доступом в места проведения официальных спортивных мероприятий. Инициативой предлагалось наделить инвалидов I-II групп правом бесплатного посещения официальных спортивных соревнований, которые проводятся на объектах спорта. С этой целью предусматривалось обязать собственников, пользователей объектов спорта, создать все необходимые условия для бесплатного доступа данной категории граждан на стадионы.

Замруководителя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев, выступая на пленарном заседании нижней палаты от фракции "Справедливая Россия", заявил о необходимости принятия такой инициативы. Он напомнил, что в одном из Посланий федеральному собранию президент Владимир Путин обращал особое внимание на отношение к проблемам людей с ограниченными возможностями.

– Президент привел в качестве примера мужества и истинного патриотизма российских паралимпийцев, – заявил Газзаев. – На мой взгляд, именно этот пример, как нельзя лучше иллюстрирует значение спорта в жизни россиян с ограниченными возможностями. Конечно, далеко не каждый, в силу различных причин, может себе позволить активно заниматься физкультурой и спортом. Но непосредственное присутствие на соревнованиях, возможность лично испытать эмоции и переживания болельщика, дает силы в борьбе с физическими недугами, вселяет надежду и веру в себя. И лишать людей этой возможности мы просто не имеем права.

Парламентарий уверен, что предложенный законопроект имеет государственную важность. Он подчеркнул, что "установка на принцип социальной справедливости в доступности занятий массовым спортом утверждена и в международных документах, обязывающих правительства развивать приоритетно "спорт для всех".

– Необходимость внесения предлагаемых изменений связана с тем, что инвалиды I-II групп являются наиболее незащищенным слоем российского общества. Их доходы совсем малы. В связи с этим посещение за плату спортивного соревнования для них практически невозможно. В преддверии такого грандиозного спортивного события как чемпионат мира по футболу этот законопроект приобрел бы особую значимость, – заключил Газзаев.