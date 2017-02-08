Валерий Газзаев: "Мутко оскорбил весь тренерский цех"

Бывший главный тренер сборной России, обладатель Кубка УЕФА, четырехкратный чемпион страны с ЦСКА и "Аланией", депутат Госдумы Валерий Газзаев отреагировал на высказывания вице-премьера РФ Виталия Мутко, который ранее заявил, что "многие тренеры просто не знают, как работать без допинга". Газзаев считает, что Мутко оскорбил весь тренерский цех.
– Вице-премьер России Виталий Мутко, комментируя решение ИААФ, позволил себе недопустимые, на мой взгляд, слова в адрес наших тренеров, заявив, что они не могут работать без допинга, – приводит "Коммерсант" слова Газзаева. – Это оскорбление всего тренерского цеха – не только легкоатлетов. Россия – великая спортивная держава. Наши тренеры по разным видам спорта являются мировыми легендами, подготовившими сотни замечательных спортсменов.
Виталий Леонтьевич долгое время был министром спорта. И именно в его бытность руководителем нашу легкоатлетическую и всю паралимпийскую сборную отстранили от Игр в Рио-де-Жанейро. Кроме того, за последние шесть лет футбольная сборная России показала худшие результаты в истории чемпионатов мира и Европы. В результате чего сегодня мы, страна, воспитавшая Эдуарда Стрельцова, Льва Яшина, Рината Дасаева и других великих игроков, находимся на 61-м месте в рейтинге ФИФА.
Я убежден, подобные обвинения вице-премьера неуместны и непозволительны. Особенно сегодня, когда против нашей страны развязана агрессивная кампания по дискредитации отечественного спорта.
Гол еще гол
Полностью поддерживаю thunderclap, нам не важно что у Газзаева было, это проехали как бы не было, а теперь у него есть вожможность поднять эту тему в высших властных структурах. А нам надо со своей стороны требовать это от него, писать в Госдуму. прочие властные органы. Мы молчим а чиновники типа Мутко шустрят, прикрываясь словесной шелухой. Газете СЭ также следовало бы обратить внимание на этого "уважаемого" чиновника.
10:56
Гол еще гол
Газзаев прав, работу Мутко что целиком в спорте, что отдельно в руководстве футболом, даже с натяжкой не назовёшь успешной, бла-бла только, благодаря поддержке в высших органах власти и держится. Неужели он еще будет руководить спортивными делами, вот нашелся корифей спортивных дел. От отстранения его от руководства спортом ничего не потеряем, хуже уже не может быть, он всего "достиг". Пережили Сталина, Хрущева, Брежнева, про других уже не говорю, и что, живем, работаем и без них, страна худо-бедно существует, если убрать Мутко ничего страшного не случится. А Газзаеву, как представителю народа в ГД следовало вопрос по Мутко поднять и добиваться его отстранения от дел.
10:43
Andre_Saratov
"Ты всему народу в душу; Наплевал в моем лице!" (с)
09:55
eka-terinka
Мутко не потопляемый !!!!! У него же амулет " Мутко" - одеваешь его и идешь по карьерной лестнице, не взирая ни на что !!!
09:23
lev48
То,что Мутко на 100% виноват в разразившемся и до сих пор продолжающемуся допинговому скандалу,ни у кого не вызывает сомнения.Если бы он с самого начала на посту министра спорта занимался не самолюбованием и показухой,а вникал в суть проблем российского спорта,включая детско-юношеский спорт и проблемы с допингом,то нынешней скандальной ситуации в России точно не было бы,а если бы и была,то не в таком масштабе.А если же Мутко считает,что его вины нет на посту министра спорта,почему же он тогда бросил всех спортсменов,уличённых в допинге,на произвол судьбы и не подаёт в суд на Паунда,Макларена и на международные федерации по видам спорта?
09:19
Осакаровка
igorvasilevich!============================ Глупо!
08:17
igorvasilevich
Esperanza60 Если вообще чемпионат еще состоится .
08:17
Весёлый©
[поговорка про взаимоотношения жабы и гадюки]
08:15
RW.irk
"Кроме того, за последние шесть лет футбольная сборная России показала худшие результаты в истории чемпионатов мира и Европы." =================== Дубина! Хуже Албании и Грузии в твоём исполнении, вообще сложно что-то представить!
08:07
Esperanza60
Мутко уберут после ЧМ-2018 и этим все кончится
07:40
vit 71
Пауки в банке)))
07:31
Осакаровка
Интересно, а знает ли господин Мутко что на его должности нужно не только кататься по олимпиадам , ЧМ,ЧЕ, курортам и Сочам, но иногда, хоть раз в 4 года хоть что-то делать. Например решить хоть один вопрос положительно для России. Безделье разрушает личность, если она вообще есть.
07:15
Монте-Кристо(Мститель) .
Антикрылов. Кукушка поссорилась с петухом.
06:44
igorvasilevich
Попавшимся на допинге спортсменам - всеобщее порицание и презрение. И не надо из них делать великомучеников-страдальцев от происков прогнившего капиталистического Запада. Они позорят страну. И они, и те, кто за ними стоит, - и есть главные враги российского спорта.
05:56
igorvasilevich
У Газаева подозрительная реакция, кому-то он сам кормил футболистов ЦСКА допингом. Очень личная реакция.
05:16
igorvasilevich
Хидетоши Наката ага и в команде ЦСКА попался допингер Карвалью. Вообще жаль, что нет проб футболистов ЦСКА, того времени.
05:06
Хидетоши Наката
Даже мне болельщику Спартака хочется напомнить хейтерам, что вообще-то Газзаев выиграл первый в истории футбольной России международный трофей, а также открыл Жиркова, Дзагоева, двух Берез, Сухаряна и прочих других, кто до сих пор (хоть и к моему сожалению) никому не уступает свои позиции в сборной.
03:45
igorvasilevich
Двое друг друга стоят. По двоим нары плачут. Мутко просто признал, то что с 2012 года доказывали за бугром. Про допинг признал бы в 2012 году и стал отвинчивать головы всем тренерам допингерам. Не было вообще скандалов и сборные бы выступали под Флагом страны на олимпиадах и на чемпионатах.
00:40
доктор Фишер
thunderclap А что, Усатый разве в шоколаде? Он на пару с бездарным сынком, полагаю, осознанно развалил "Аланию", распилил бюджет, собираемый всей республикой, завалил сборную России и свалил, как крыса с корабля. А уж что "кони" выигрывали чемпионат за счет работы с судьями, помнят все.
00:27
thunderclap
доктор Фишер. Думаю, не важно под кем ходит усатый, важно что кто-то с высокой трибуны сказал истую правду о никчемном карьеристе: развалил российкий спорт и не понеся никакого наказания, ушел на повышение. Карьерил бы себе так же в Минтранспорта, вряд ли ему там дали все развалить. Но нам, болельщикам, было бы все равно.
23:57 8 февраля
Vorlod
Газзаев уже давно не тренерский цех , за кого-то другого оскорбился . За Чегина может ?
23:08 8 февраля
Производственник
Тренерский цех невозможно оскорбить
22:48 8 февраля
zvovs
Мутко совесть не выдержала, признался таки! А Газаев признается в купленных чемпионствах и кубке УЕФА только под пытками.)
22:42 8 февраля
Джин Игнатов
Газзаев позволяет себе такие высказывания , потому что стал депутатом Госдумы ! Стал только потому , что в каждом интервью - о чем я писал раньше - , всегда не забывал петь дифирамбы в адрес президента !!! Сейчас он знает что Мутко ничего сделать ему не может ! Да и еще потому что не был избран президентом РФС !!! Интересно сможет ли Мутко отомстить Газзаеву ?
22:28 8 февраля
spawn0
мутко скотина
22:25 8 февраля
kaduly
Собака лает ветер носит.газзаев пес.
22:19 8 февраля
romy4_84
насколько тупыми надо быть чтобы верить газзаеву и западной пропаганде? мутко для вас очередной козел отпущения.
22:13 8 февраля
PitersS
Собственно, Мутко раскрыл сущность всей нашей теперешней ситуации-страны в целом. Допинг, ведь, бывает не только фармацевтическим. Он и финансовый-все сосут от государства-и это, тоже,"система". Он и законодательный-лоббируя интересы определенных кругов, законодатели облегчают этим кругам обходить законы, он и таможенный, и чиновничий и тд, и т.п. Корруция-это и есть допинг, на котором сидят наши чиновники.
22:05 8 февраля
rusfed 2.0
Это признание Мутко "многие российские тренеры просто не знают, как работать без допинга" сегодня процитировали все мировые СМИ. Боцман из мореходки рулит!
21:54 8 февраля
Свинству Бой!
Теперь понятно для чего пес стал дыбудатом ,чтобы безнаказанно гавкать, ну и чтобы не посадили за обворованную Аланию.
21:54 8 февраля