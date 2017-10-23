Валерий Газзаев: "Квалификация большого количества детских тренеров в РФ является недостаточной"

Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев высказал мнение, что вопрос квалификации тренерского штаба является одним из самых актуальных в сфере детско-юношеского спорта. Газзаев подчеркнул, что "квалификация тренерского состава, работающего с детьми, очень часто оставляет желать лучшего".

– Ни для кого не секрет, что квалификация тренерского состава, работающего с детьми, очень часто оставляет желать лучшего, – цитирует ТАСС Газзаева. – Для получения необходимой лицензии тренерам нужно пройти всего лишь 72 часа дистанционных курсов, а потом с этим багажом знаний они готовят наших детей. Это одна из тех проблем, которую нужно решить уже в ближайшем будущем.