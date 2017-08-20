В убийстве чемпиона по пауэрлифтингу в Хабаровске подозревают бойца ММА

Следователи установили причину убийства чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева в Хабаровске. Как сообщает Life со ссылкой на Mash, причиной конфликта двух мужчин стал спор, что лучше – занятие смешанными боевыми искусствами или походы в тренажерный зал. Выяснять, кто прав, мужчины решили лично на улице. Также оперативники выяснили, что противником Драчева в этом поединке был боец ММА. После инцидента подозреваемый скрылся, правоохранительные органы ведут его розыск.

Напомним, что чемпион мира по пауэрлифтингу Драчев получил серьезную черепно-мозговую травму в результате драки двух мужчин у кафе в центре Хабаровска и позже скончался в больнице. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".