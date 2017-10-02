В Свердловской области на тренировке по плаванию утонул семилетний мальчик

Семилетний мальчик в Свердловской области утонул на тренировке по плаванию, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по региону. Инцидент произошел сегодня, правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

Назначена судебная экспертиза, в данный момент проводятся допросы свидетелей. Дело возбуждено по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).