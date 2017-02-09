В США 18-летний хоккеист скончался после обморока во время матча

Капитан команды старшей школы Спрингфилда Ник Бонд скончался после обморока, который случился во время матча, сообщает портал рhilly.com. В воскресенье 18-летний юноша попросил замену по ходу встречи, после чего потерял сознание. Его незамедлительно доставили в больницу и провели операцию. На следующий день Бонд скончался. Согласно медицинской экспертизе, причиной смерти стали осложнения от черепно-мозговой травмы, полученной в результате удара тупого предмета.

Hockey player from Springfield High (Montgomery County) dies from head trauma: https://t.co/HGKgNyn3Mb RIP, Nick Bond. pic.twitter.com/afm3Bky9to – Rick O'Brien (@ozoneinq) 8 февраля 2017 г.