04:12 | ХРОНИКА

В США 18-летний хоккеист скончался после обморока во время матча

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Капитан команды старшей школы Спрингфилда Ник Бонд скончался после обморока, который случился во время матча, сообщает портал рhilly.com. В воскресенье 18-летний юноша попросил замену по ходу встречи, после чего потерял сознание. Его незамедлительно доставили в больницу и провели операцию. На следующий день Бонд скончался. Согласно медицинской экспертизе, причиной смерти стали осложнения от черепно-мозговой травмы, полученной в результате удара тупого предмета.

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Материалы REN-TV

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