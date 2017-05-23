В семье Хомицкого и Бутырской родился третий ребенок

В семье защитника "Сочи" Вадима Хомицкого и российской фигуристки Марии Бутырской родился третий ребенок. Мальчика назвали Гордеем.

- Руководство, тренеры, партнеры по команде и весь коллектив ХК "Сочи" поздравляют защитника сочинцев и его супругу Марию Бутырскую с рождением сына, - говорится в сообщении на официальном сайте клуба. - Вадим и Мария решили назвать сына Гордеем. Поздравляем родителей и желаем им только приятных хлопот, а ребенку – богатырского здоровья, большого счастья и удачи на жизненном пути!

Напомним, что у пары также есть сын Владислав и дочь Александра.