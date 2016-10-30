21:52 | ХРОНИКА

В Саудовской Аравии предотвратили теракт на матче отбора ЧМ-2018

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Власти Саудовской Аравии сорвали планы террористов, которые хотели взорвать бомбу на матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 между их национальной сборной и командой ОАЭ (3:0), сообщает ВВС. Поединок состоялся в Джидде 11 октября.

Кроме того, боевики пытались подорвать высшее руководство силовых ведомств сраны в Эр-Рияде. Глава МВД Саудовской Аравии подчеркнул, что взрывы хотели устроить террористические ячейки ИГИЛ. По подозрению в организации задержаны несколько граждан Саудовской Аравии, Сирии и Пакистана.

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