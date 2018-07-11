В саду "Эрмитаж" прошел фестиваль Chess & Jazz

7 июля в саду "Эрмитаж" прошел один из самых масштабных музыкальных фестивалей Москвы. Хедлайнером мероприятия стал пятикратный лауреат премии Grammy Си Ло Грин, который впервые выступил в России. Вместе с ним на сцене появился двукратный обладатель Grammy – исполнитель из Бруклина Кори Генри со своей группой The Funk Apostles, они порадовали публику ритмами джаза, блюза, соула и R’n’B, а звезда лондонского андеграунда Kamaal Williams (aka Henry Wu) представил свой новый альбом The Return.

На фестивале, помимо главной сцены, лекций и паблик-токов, была специальная музыкальная зона, на которой исполнил "джазовый стандарт" и спел свои хиты хип-хоп артист Антоха МС. Гости Chess & Jazz играли в шахматы на всей территории фестиваля. Почетным гостем стал Сергей Карякин – самый молодой гроссмейстер в истории.

Си Ло ГРИН.

Российский гроссмейстер понаблюдал за сеансом одновременной игры детей в шахматы. Всего в игре приняли решение восемь ребят, а победителем мини-турнира стал Александр Этука. Другие участники получили утешительные призы.

Послушать джаз и поиграть в шахматы на Chess & Jazz пришли: Гор Нахапетян, Светлана Бондарчук с сыном Сергеем, Илья Бачурин с Надеждой Сысоевой, Лидия Александрова, Анна Чиповская, Егор Корешков, Равшана Куркова, Алексей Киселев с женой Марусей Фоминой, писатель Дмитрий Глуховский, Наталья Туровникова, Мари Коберидзе, Антон Лаврентьев, Анжелика Тиманина, Вячеслав Глушков, Элене Метревели, Кира Альтман, Татьяна Геворкян, Аврора, Дарья Яструбицкая, Наташа Догадина, Таисия Румянцева, Евгения Милова, Полина Фаворская (Serebro), Гоша Карцев, Любовь Аксенова, Сева Щербаков и многие другие.