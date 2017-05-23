В результате взрывов на "Манчестер Арене" есть погибшие и раненые

Хлопки, которые были слышны возле "Манчестер Арене" во время концерта Арианы Гранде, действительно оказались взрывами, сообщает Daily Mail. Певица завершила свое выступление, после чего около стадиона прогремели мощные хлопки.

По предварительной информации, в результате инцидента есть погибшие и раненые. Полиция Манчестера уточняет информацию и советует не приближаться к району, в котором расположен стадион. Кроме того, закрыт железнодорожный вокзал Манчестера.

Отметим, "Манчестер Арена" является самым крупным спортивным сооружением Великобритании закрытого типа и вмещает до 21 тысячи человек. Свои матчи здесь проводят команды Манчестера по хоккею и баскетболу. Также здесь проводятся другие спортивные мероприятия.