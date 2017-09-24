В Москве убит бывший вратарь хоккейной сборной СССР Виктор Толмачев

Четырехкратный чемпион СССР Виктор Толмачев был найден убитым в своем доме на Открытом шоссе. Как сообщает "Московский комсомолец", он умер в результате получения колото-резаных ранений.

По подозрению в совершении убийства задержана дочь хоккеиста. Отмечается, что она пыталась скрыть от правоохранительных органов факт смерти отца. Однако во время визита полицейских в квартире женщины было найдено тело Толмачева.

Виктор Толмачев выступал за сборную СССР, за которую провел 10 матчей. Он выступал за ЦСКА в период с 1963 по 1966 год. В связи с конфликтом с тренером Борисом Кулагиным он был отчислен из состава армейцев и перешел в "Химик".