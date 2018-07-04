В Москве пройдет первый фестиваль джаза и шахмат – Chess & Jazz

7 июля в саду "Эрмитаж" состоится первый джазовый lifestyle-фестиваль Chess & Jazz. Событие объединит выступления зарубежных и российских джазовых коллективов, шахматы на открытом воздухе, лекторий и лучшие гастрономические проекты Москвы. Хедлайнером фестиваля станет Си Ло Грин – многократный лауреат премии Grammy впервые выступит в России. Король живых выступлений и один из самых ярких певцов современности исполнит хиты группы Gnarls Barkley.

К хедлайнеру фестиваля присоединится еще одна мировая звезда – исполнитель из Бруклина Кори Генри (Cory Henry) со своей группой The Funk Apostles. Двукратный обладатель премии Grammy, артист с трех лет играет на органе и постоянно экспериментирует, объединяя такие жанры, как блюз, соул, R&B, афробит, госпел и, конечно же, джаз.

Особое место в лайнапе Chess & Jazz займет звезда лондонского андеграунда Kamaal Williams (aka Henry Wu) с новым альбомом The Return, который вышел 25 мая. Автор альбома Black Focus, участник проекта Yussef Kamaal выступит с импровизационным шоу, где ритмы джаз-фанка 70-х миксуются с битами и басами хип-хопа.

Классическая джаз-сцена будет представлена группой Moscow Ragtime Band, а современная – молодым дуэтом Secret Atelier, который предлагает новое прочтение соула, замешанного на фанке, диско и хаусе.

Программа мероприятия рассчитана на целый день – помимо концерта, посетителей будут ждать специальные зоны от партнеров, арт-инсталляции и отдельный фуд-корт, участниками которого станут ведущие гастрономические проекты Москвы, сообщают организаторы.

Площадка сада Эрмитаж будет разделена на несколько зон: Chess Stage, Лекторий, Chess Village и Детская шахматная зона.

У гостей Chess & Jazz будет возможность играть в шахматы на всей территории фестиваля. Центром шахматных интеграций станет пространство Chess Stage, где все желающие смогут записаться на любительский турнир, победителю которого будет вручена игровая доска с подписями Сергея Карякина и Си Ло Грина.

На фестивале запланирована детская шахматная зона, где пройдет турнир для детей от 9 до 14 лет. Самый молодой в истории гроссмейстер – Сергей Карякин – вручит победителю кубок от издания "Спорт-Экспресс".

На Chess & Jazz будут присутствовать представители мировой шахматной элиты – гроссмейстеры Теймур Раджабов, Дмитрий Яковенко, Владимир Поткин и Эрнесто Инаркиев.

http://chessandjazz.com

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